日本テレビ系音楽特番『ベストアーティスト2023』(12月2日19:00～)の新たな企画が発表された。

今回は、全国4か所中継企画を実施。北海道の北海道真駒内アリーナからは、MISIAがストリーミング累計再生回数1億回以上を記録した「アイノカタチ」をパフォーマンスする。

愛知県のバンテリンドーム ナゴヤからは、SEVENTEENがファンとの“今”を大切にしたいという想いをつづった「今 -明日 世界が終わっても-」を生披露。

大阪府のAsueアリーナ大阪からは、King ＆ Princeが人気曲をパフォーマンス。

大阪府の京セラドームからは、「D.U.N.K. Showcase」を中継。SKY-HI×Nissyがソロ活動10周年の節目に地上波初となるコラボパフォーマンスを披露。＆TEAMは一糸乱れぬパフォーマンスが話題の「FIREWORK」を、BE:FIRSTはTikTok総再生回数5億回以上を記録した「Boom Boom Back」をパフォーマンスする。

全出演アーティストは、以下の通り。

Ado、生田絵梨花、石川さゆり、＆TEAM、King ＆ Prince、King Gnu、Kep1er、昆夏美×山崎育三郎、JO1、GENERATIONS、ジェジュン、SKY-HI × Nissy、SixTONES、Snow Man、SUPER BEAVER、SEKAI NO OWARI、Sexy Zone、SEVENTEEN、豊原江理佳、Da-iCE、なにわ男子、NiziU、乃木坂46、Perfume、日向坂46、BE:FIRST、福山雅治、MISIA、Mrs. GREEN APPLE、由薫、優里、ゆず、緑黄色社会、LE SSERAFIM、Rockon Social Club、IMP.(VTR出演)