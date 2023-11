11月第3週から、セガプライズに『忍たま乱太郎×サンリオキャラクターズ』のコラボグッズが登場! 思わずクスっと笑ってしまうビジュアルに、SNSでは「可愛いすぎる!」と話題となっています。

今回はマイナビ学生の窓口に所属する大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します。

サンリオキャラが忍者に変身!

今回のコラボグッズは、「忍たま乱太郎」と「サンリオキャラクターズ」という、誰もが知る人気者同士のコラボ。

サンリオキャラクターズが「忍たま乱太郎」のコスチュームを着たビジュアルが、「めっちゃかわいいんだがwww」「タキシードサム可愛すぎん笑 なんかバカ殿感ある」と、SNSで話題に! 可愛いし面白いしで、見ているだけで癒されますね。

サイズは全長約8×7×15cm。ラインナップは、忍たま乱太郎のキャラクターが9体と、サンリオキャラクターズ9体の全18体。どの子も可愛いですが、お目当ての子をゲットできるといいですね。ぜひ、チャレンジしてみてください!

© 尼子騒兵衛/NHK・NEP

© 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L643985

トレンドリサーチャー: 會田理沙子

文:CHIGAKO

編集:マイナビニュース ワーク&ライフ編集部