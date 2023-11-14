「囲碁を巡るアート展」は、碁をテーマにした作品の展覧会です。絵画・イラスト・クラフト・書作品・・・格調高い作品からキュートなポップアートまで、さまざまなジャンルのアーティスト、棋士が大集合！作品はすべて写真撮影できます
「囲碁を巡るアート展」https://artaroundgo.com/
開催概要
開催日時
2023年 11月 22日（水）～ 26日（日）
（10:30〜18:30 最終日のみ15時まで）
会場
HikoHiko Gallery （ヒコヒコギャラリー）
https://hikohikogallery.com/
104-0061東京都中央区銀座4-13-11
太田興産銀座M&Sビル2階
Tel:03-6264-3355
東銀座駅5番出口すぐ。歌舞伎座の並び
銀座駅徒歩５分
入場無料
※展示販売の作品と非売品の作品がございます
主催／合同会社 ウィズ工房
後援／公益財団法人 日本棋院
出展アーティスト18名（五十音順・敬称略）
安倍吉俊（漫画家）/安倍由香理 （イラスト作家）/荒川由貴（日本画家）/大竹博明（画家・写真家）
加藤石泉（書家）/金澤翔子（書家）/小山真吾（イラスト作家）/柴本礼（イラスト作家）/島村由希（画家）
とろろ（イラスト作家）/平田信子（ハンドメイド作家）/福山知沙（フリーアナウンサー・絵本作家）
山岡進（起こし絵作家）/柳田泰山（書家）/GO-CRAFT（クラフト作家）/Kate Matsufuji（イラスト作家）
PLAY IGO（デザインチーム）/0130works（ハンドメイド作家）
出展棋士25名～（順不同）
一力遼（棋聖・本因坊・テイケイ杯俊英）/井山裕太（王座・碁聖・竜星）/王銘琬（九段）/大西研也（五段）
加藤正夫（名誉王座）/金子真季（二段）/酒井佑規（四段）/白石京子（四段）/武宮正樹（九段）
張栩（九段）＆ 小林泉美（七段）/趙善津（九段）/牛栄子（扇興杯）/藤澤一就（八段）門下一同
藤沢秀行（名誉棋聖）/藤沢里菜（女流本因坊）/万波佳奈（四段）/水間俊文（八段）/宮崎龍太郎（七段）
森智咲（二段）/安田明夏（初段）/山田晋次（七段）/柳時熏（九段）/林漢傑（八段）＆ 鈴木歩（七段）岩田紗絵加（二段）
展示作品(非売品)岸田劉生画伯の表紙絵の「棋道」・囲碁人形など
お問い合わせ
事務局 株式会社 秀行企画
電話 070-5541-3694（担当 藤沢）
Mail info@artaroundgo.com