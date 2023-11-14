「囲碁を巡るアート展」は、碁をテーマにした作品の展覧会です。絵画・イラスト・クラフト・書作品・・・格調高い作品からキュートなポップアートまで、さまざまなジャンルのアーティスト、棋士が大集合！作品はすべて写真撮影できます

「囲碁を巡るアート展」https://artaroundgo.com/

開催概要

開催日時

2023年 11月 22日（水）～ 26日（日）

（10:30〜18:30 最終日のみ15時まで）

会場

HikoHiko Gallery （ヒコヒコギャラリー）

https://hikohikogallery.com/

104-0061東京都中央区銀座4-13-11

太田興産銀座M&Sビル2階

Tel:03-6264-3355

東銀座駅5番出口すぐ。歌舞伎座の並び

銀座駅徒歩５分

入場無料

※展示販売の作品と非売品の作品がございます



主催／合同会社 ウィズ工房

後援／公益財団法人 日本棋院

出展アーティスト18名（五十音順・敬称略）

安倍吉俊（漫画家）/安倍由香理 （イラスト作家）/荒川由貴（日本画家）/大竹博明（画家・写真家）

加藤石泉（書家）/金澤翔子（書家）/小山真吾（イラスト作家）/柴本礼（イラスト作家）/島村由希（画家）

とろろ（イラスト作家）/平田信子（ハンドメイド作家）/福山知沙（フリーアナウンサー・絵本作家）

山岡進（起こし絵作家）/柳田泰山（書家）/GO-CRAFT（クラフト作家）/Kate Matsufuji（イラスト作家）

PLAY IGO（デザインチーム）/0130works（ハンドメイド作家）

出展棋士25名～（順不同）

一力遼（棋聖・本因坊・テイケイ杯俊英）/井山裕太（王座・碁聖・竜星）/王銘琬（九段）/大西研也（五段）

加藤正夫（名誉王座）/金子真季（二段）/酒井佑規（四段）/白石京子（四段）/武宮正樹（九段）

張栩（九段）＆ 小林泉美（七段）/趙善津（九段）/牛栄子（扇興杯）/藤澤一就（八段）門下一同

藤沢秀行（名誉棋聖）/藤沢里菜（女流本因坊）/万波佳奈（四段）/水間俊文（八段）/宮崎龍太郎（七段）

森智咲（二段）/安田明夏（初段）/山田晋次（七段）/柳時熏（九段）/林漢傑（八段）＆ 鈴木歩（七段）岩田紗絵加（二段）

展示作品(非売品)岸田劉生画伯の表紙絵の「棋道」・囲碁人形など

お問い合わせ

事務局 株式会社 秀行企画

電話 070-5541-3694（担当 藤沢）

Mail info@artaroundgo.com