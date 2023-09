Netflixオリジナルアニメ『悪魔城ドラキュラ -キャッスルヴァニア-』より半ヴァンパイアの「アルカード」がねんどろいどになって登場している。

ねんどろいど アルカード

『悪魔城ドラキュラ -キャッスルヴァニア-』は、ゲーム『悪魔城ドラキュラ』シリーズをベースにしたオリジナルアニメ。「ねんどろいど アルカード」は交換用表情パーツに「通常顔」、感情をむき出しにした「戦闘顔」、さらに「きょとん顔」の3種、オプションパーツには「マント」、「剣」、「盾」、さらに「木の棒」と「両親の似顔絵」が付属している。

Castlevania (C)2021 Frederator Networks. Used with permission from Netflix.