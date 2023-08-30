カカクコムが運営するレストラン検索・予約サイト「食べログ」は8月29日、食べログユーザーから高い評価を集めた「食べログ 和菓子・甘味処 百名店 2023」を発表した。今回もTOKYO・EAST・WESTの3エリアに分けて各100店を選出している。

「食べログ 和菓子・甘味処 百名店 2023」

「食べログ 百名店」はジャンルごとに高い評価を集めた100店を発表するグルメアワード。「和菓子・甘味処 百名店」は今回が初の発表となる。

TOKYOにおいては、“東京たいやき御三家”と称される「たいやき わかば」(新宿区若葉)、「浪花家総本店」(港区麻布十番)、「柳屋」(中央区日本橋)が選出。また、寒天にえんどう豆を山盛りに乗せて食べるデザート“豆かん”の「梅むら」(台東区浅草)や、塩大福発祥の老舗甘味処「元祖塩大福 みずの」(豊島区巣鴨)などが選出され、市区町村別の選出店舗数は、中央区が最多の14店、次いで台東区・千代田区が各12店となった。

TOKYOで選ばれた甘味処38店は以下の通り(店名/エリア)。

羽二重団子 本店/荒川区

高木屋老舗/葛飾区

吉野家/葛飾区

だるまや餅菓子店/北区

いり江/江東区

いちょうの木/品川区

茶庭 然花抄院 渋谷ヒカリエ ShinQs店/渋谷区

追分だんご本舗 新宿本店/新宿区

時屋 新宿小田急ハルク店/新宿区

甘いっ子/杉並区

うさぎや/杉並区

言問団子/墨田区

志”満ん草餅/墨田区

長命寺 桜もち/墨田区

北斎茶房/墨田区

あんや/世田谷区

浅草浪花家/台東区

梅むら/台東区

菊丸/台東区

喫茶去/台東区

廚 くろぎ/台東区

天まめ/中央区

初音/中央区

森乃園/中央区

天野屋/千代田区

甘味おかめ 交通会館店/千代田区

甘味おかめ 有楽町店/千代田区

茶寮都路里 大丸東京店/千代田区

竹むら/千代田区

福尾商店/千代田区

元祖塩大福 みずの/豊島区

目白 志むら/豊島区

芋甚/文京区

甘味処 みつばち/文京区

つる瀬/文京区

ナニワヤ・カフェ/港区

浪花家総本店/港区

ちもと/目黒区

EASTからは、神奈川県から最多の20店が選出。次いで愛知県から19店、岐阜県から14店という結果に。作りたての安倍川餅が味わえる1804年創業の「石部屋」(静岡県静岡市)や、ずんだ餅が人気の1877年創業「村上屋餅店」(宮城県仙台市)、信玄餅で有名な「桔梗屋 本社」(山梨県笛吹市)など、餅を使った和菓子が評判の老舗店が登場。また、「虎屋」が手掛ける和菓子カフェ「とらや工房」(静岡県御殿場市)や、芦ノ湖と箱根湯本をつなぐ道沿いにあるかやぶき屋根の甘味処「甘酒茶屋」(神奈川県足柄下郡)など、多彩なラインナップに。

WESTでは、京都府が59店と半数以上を占め、次いで大阪府が17店、石川県が5店。京都府からは、「The Tabelog Award 2023」でスイーツ店として唯一受賞の「嘯月(7年連続Silver)」(京都府京都市)や、日本庭園を眺めながら名物のわらび餅をいただける「茶寮 宝泉」(京都府京都市)、500年以上の歴史をもつ粽(ちまき)が人気の老舗和菓子店「川端道喜」(京都府京都市)といった、和菓子の名店が多く集まる京都でも特に高い評価を得ているお店が選出。また、おはぎ専門店「今西軒」(京都府京都市)や、甘納豆専門店「甘納豆かわむら」(石川県金沢市)、日本で唯一の金平糖専門店「緑寿庵清水」(京都府京都市)、甘栗専門店「甘栗の老舗 林万昌堂 本店」(京都府京都市)などの専門店も選出された。