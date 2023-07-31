ウィゴーは7月27日、「2023年上半期トレンドランキング」を発表した。同ランキングは、6月5日〜27日にZ世代を中心としたオタク・サブカル地雷・フレンチガーリー・ダンサー・JK"界隈"(趣味嗜好)別に実施した調査結果をもとにしたもの。有効回答数は7万6,520件。
同ランキングでは、流行った「モノ」「コト」「芸能人」「インフルエンサー」「場所」「言葉」のTOP3を各界隈ごとに発表している。
流行った「モノ」ランキングでは、JK界隈は1位「JKケーキ」、2位「サンリオチョコ」、3位「ガチャガチャ」、オタク界隈は1位「硬質ケースデコ」、2位「Keptのアクスタケース」、3位「ダイソーのパフケース」、地雷界隈は1位「レッグウォーマー」、2位「ルーズソックス」、3位「猫耳」、フレンチガーリー界隈は1位「推しの子」、2位「サンリオチョコ」、3位「10円パン」、ダンサー界隈は1位「アームウォーマー」、2位「ライスペーパー」、3位「猫耳ニット帽」となった。
流行った「コト」ランキングでは、JK界隈は1位「MBTI診断」、2位「JKケーキ作り」、3位「蛙化現象」、オタク界隈は1位「硬質ケースデコ」、2位「アフタヌーンティー」、3位「推しポーチ」、地雷界隈は1位「推しの子」、2位「蛙化現象」、3位「新しい学校のリーダーズ」、フレンチガーリー界隈は1位「BOYS PLANET」、2位「K-POP」、3位「ルーヴル美術館展」、ダンサー界隈は1位「腰ヒット」、2位「カマキリダンス」、3位「BeReal」となった。
流行った「芸能人」ランキングでは、JK界隈は1位「目黒蓮」、2位 「平野紫耀」、3位「やす子」、オタク界隈は1位「松平健」、2位「宮野真守」、3位「なかやまきんに君」、地雷界隈は1位「あの」、2位「やす子」、3位「ウエストランド」、フレンチガーリー界隈は1位「King & Prince」、2位「トヨナガタクト」、3位「Aぇ! Group」、ダンサー界隈は1位「NewJeans」、2位「新しい学校のリーダーズ」、3位「Snow Man」となった。
流行った「インフルエンサー」ランキングでは、JK界隈は1位「MINAMI」、2位「平成フラミンゴ」、3位「コムドット」、オタク界隈は1位「末吉9太郎」、2位「地雷チャン」、3位「整形アイドル轟ちゃん」、地雷界隈は1位「ゼパ」、2位「ハウスダスト」、3位「みうみお」、フレンチガーリー界隈は1位「ふーりー(古澤里紗)」、2位「ゼパ」、3位「しゅーと(森愁斗)」、ダンサー界隈は1位「LiN / 린」、2位「龍(REAL AKIBA BOYZ)」、3位「Hoodie Fam」となった。
流行った「場所」ランキングでは、JK界隈は1位「カラオケ」、2位「ディズニーランド/シー」、3位「サンリオピューロランド」、オタク界隈は1位「サンリオピューロランド」、2位「アフタヌーンティー」、3位「アンパンマンミュージアム」、地雷界隈は1位「トー横」、2位「サンリオピューロランド」、3位「歌舞伎町タワー」、フレンチガーリー界隈は1位「Dior展」、2位「ディズニーランド/シー」、3位「バラ園」、ダンサー界隈は1位「MIYASHITA PARK」、2位「ジブリパーク」、3位「ルーブル美術館展」となった。
流行った「言葉」ランキングでは、JK界隈は1位「蛙化現象」、2位「かわちい」、3位「きまず」、オタク界隈は1位「かわちい」、2位「てぇてぇ」、3位「助かる」、地雷界隈は1位「うちゅくしい」、2位「蛙化現象」、3位「かわちい」、フレンチガーリー界隈は1位「蛙化現象」、2位「ちゅき」、3位「オッケーカフ」、ダンサー界隈は1位「蛙化現象」、2位「かわちい」、3位「トヨナガタクト」となった。