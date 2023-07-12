アイドルグループ・嵐の相葉雅紀とフジテレビの永島優美アナウンサーが司会を務める同局系音楽特番『2023FNS歌謡祭 夏』が、きょう12日(18:30～)に生放送される。時間帯別の出演アーティスト・披露楽曲のタイムテーブルを紹介する。
※出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性もあり。
■18時半～
Aimer「Resonantia」
JO1「NEWSmile」
DA PUMP × ガチャピン・ムック「サンライズ・ムーン ～宇宙に行こう～」
なにわ男子 青春の夏うたメドレー
NiziU「COCONUT」
FANTASTICS「PANORAMA JET」
僕が見たかった青空「青空について考える」
■19時頃～
AI × アイナ・ジ・エンド「涙のキッス」 / サザンオールスターズ
江口洋介「愛は愛で」
＆TEAM「FIREWORK」
渋谷龍太（SUPER BEAVER）「Baby Don't Cry」/ 安室奈美恵
DISH//「WOW WAR TONIGHT ～時には起こせよムーヴメント～」/ H Jungle With t
TOMORROW X TOGETHER「Sugar Rush Ride [Japanese Ver.]」
日向坂46「Am I ready?」
平原綾香 × アバンギャルディ「アイドル」
Mrs. GREEN APPLE「Magic」
ディズニー実写映画『リトル・マーメイド』（豊原江理佳・木村昴）「アンダー・ザ・シー」「パート・オブ・ユア・ワールド」
緑黄色社会「サマータイムシンデレラ」
■20時頃～
GENERATIONS × JO1
「Choo Choo TRAIN」「Y.M.C.A.」
湘南乃風 × コムドット「睡蓮花」
SUPER BEAVER「儚くない」
SEKAI NO OWARI「ターコイズ」
20th Century「あなたと」
Travis Japan「Candy Kiss」
なにわ男子「Poppin' Hoppin' Lovin'」
PUFFY × ano「愛のしるし」「これが私の生きる道」
Perfume × NiziU「CLAP CLAP」「だいじょばない」
MAN WITH A MISSION×milet「絆ノ奇跡 」「コイコガレ」
和田アキ子 × 新しい学校のリーダーズ「古い日記 × オトナブルー」「笑って許して」
■21時頃～
AI「Life Goes On」
Aimer「残響散歌」
King ＆ Prince「なにもの」
DISH//「沈丁花」
NewJeans「Ditto」
NEWS「チャンカパーナ」「weeeek」
Perfume「Moon」
『ムーラン・ルージュ！ザ・ミュージカル』（平原綾香・井上芳雄）「Your Song」
松平健 × チョコレートプラネット「パンダピラニア」