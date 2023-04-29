ティ・ジョイは4月28日、オリジナルボトルワイン「Cinemariage(シネマリアージュ)」(ハーフボトル)3種をティ・ジョイ運営全18劇場(共同経営含む)で発売した。価格は各2,000円。
"Cinemariage"には、「CINEMAとのMARIAGE(融合)により、いつもの映画鑑賞をより贅沢な時間として楽しんでほしい」という同社の想いが込められている。初の商品化となった同商品は、"Japan Pride Tohoku."をテーマに掲げ活動する「食のみやぎ応援団(代表理事 遠藤伸太郎)」と「テロワージュ東北(代表 毛利親房)」ほか東北地方のワイナリーとともに取り組んできた。
国産のブドウを国内で醸造する日本ワインに限定し、劇場ではボトルのまま提供する。
辛口の赤ワイン「Cinemariage (シネマリアージュ)」(秋保ワイナリー)は、新宿バルト9/T・ジョイ PRINCE 品川T・ジョイ横浜/横浜ブルク13で販売。辛口の赤ワイン「Cinemariage (シネマリアージュ)」(高畠ワイナリー)は、新宿バルト9/T・ジョイ PRINCE 品川T・ジョイ横浜/横浜ブルク13以外の14劇場で販売する。甘口の赤ワイン「Cinemariage (シネマリアージュ)」(エーデルワイン)は、全18劇場で販売する。