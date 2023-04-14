『RIZIN.41』が1日、丸善インテックアリーナ大阪で行われ、アツい闘いを繰り広げた選手が試合後インタビューに応じた。
RIZIN FF オフィシャルサイト
https://jp.rizinff.com/
（オススメ動画）
🎬【RIZIN】駿、ベテラン・元氣を左フックで豪快に倒す！1ラウンドでのKOに「次出すしかないでしょ」と次戦に意欲『RIZIN.41』
https://youtu.be/z9B0huOhe2c
🎬【RIZIN】進撃の祐基、ケルベロスの“地獄ボディ”に悶絶「おもっくそ効いた」無念の敗戦に悔しさを滲ませる『RIZIN.41』
https://youtu.be/t5JFsVegutY
最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ
【マイナビニュース エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/
【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta
【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby
【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi