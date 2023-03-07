劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』と「Maison de FLEUR」がコラボしたリボンバレッタが登場。「【Maison de FLEUR】劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」リボンバレッタ」(各3,700円/税込)として、バンダイのキャラクターファッションサイト「バンコレ！」にて、2023年3月17日13時より予約受付がスタートする。
「【Maison de FLEUR】劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」リボンバレッタ」は、セーラー10戦士と、セーラースターライツのそれぞれのコスチュームカラーをイメージしたカラーリングのリボンにビジューを取りつけたリボンバレッタ。
ラインナップはエターナルセーラームーン、エターナルセーラーマーキュリー、エターナルセーラーマーズ、エターナルセーラージュピター、エターナルセーラーヴィーナス、エターナルセーラーちびムーン、エターナルセーラーウラヌス、エターナルセーラーネプチューン、エターナルセーラープルート、エターナルセーラーサターン、セーラースターライツの11種。
(C)武内直子・PNP／劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」製作委員会