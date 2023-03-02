俳優の萩原利久と八木勇征がW 主演を務める、映画『劇場版 美しい彼〜eternal〜』の予告映像が公開された。
4月7日（金）TOHOシネマズ日比谷ほか全国
©︎2023劇場版「美しい彼〜eternal〜」製作委員会
カルチュア・パブリッシャーズ
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