リオは2022年12月1日、申告ソフトウェア「やるぞ!確定・青色申告2023」シリーズを、全国のPC量販店・家電量販店、およびオンラインストアで販売した。

「やるぞ!確定申告2023 for Win」(税別4,980円)

同シリーズは、macOSにも対応した唯一のハイブリッドソフト。2023年バージョンでは新たにユーザー向けに提供している確定申告情報サイト「やるぞポータル」内で近年激増する食自宅配事業に従事する「デリバリースタッフ」向けのコーナーや、副業にも対応した。

また、2023年10月のインボイス制度に対応するため消費税申告書を作成する機能も追加。国税の適格請求書発行事業者登録が終了した個人事業主が、インボイス対応を行うための消費税集計・申告など基本的な業務を行う。

同シリーズは、はじめて確定申告する人でも簡単に操作できる画面設となっている。申告書類の縮小イメージがそのまま操作画面になっており、書類上で入力したい部分をクリックするだけで作成が進む。データ入力後、計算は自動で行われる。

第三者機関である「公益社団法人日本文書マネジメント協会(JIIMA)」の認証を受け、電子帳簿保存に対応しているため、同商品でデータを作成することで、65万円の青色申告特別控除を受けることができる。Windows版では、国税庁が提供するe-Taxソフトへ取り込むことが可能。

また、節税対象となる入力項目に入力漏れがあると自動的にアラートが発生し、入力漏れを防ぐ「節税チェッカー」を搭載。課税対象売上が900万円を超えると自動的に消費税納税対象に近いことを知らせる「消費税アラート」も付いている。

操作サポートも15ヶ月間無料で対応。ユーザー登録すれば、電話・メールでのユーザーサポートも受けることができる(「やるぞ!青色申告」シリーズでは、対応はメールのみ)。確定申告書受付期間の2023年2月16日から3月15日までは土日も休まずコールセンターが業務をサポートする。

製品ラインナップは、一般が対象の「やるぞ!確定申告2023 for Win」「やるぞ!確定申告2023 for Mac」(税別4,980円)、一般・不動産・農業が対応の「やるぞ!青色申告2023節税申告フルサポートパック for Win」「やるぞ!青色申告2023節税申告フルサポートパック for Mac」(各税別1万800円)。

そのほか、一般が対象の「やるぞ!青色申告2023フリーランス・個人事業主のかんたん節税申告パック for Win」「やるぞ!青色申告2023フリーランス・個人事業主のかんたん節税申告パック for Mac」(各税別8,800円)も販売する。