アンドデザインは1月16日、「LIFEWORKPRODUCTS」(ライフワークプロダクツ)ブランドとして、Dyneema(R) (ダイニーマ)繊維を使ったスリーブケース3アイテムをオンラインストアにて発売した。

LWP003 Film Sleeve with Dyneema(R) for iPad Air(第4世代・第5世代) - Gray

本商品は約10g以下の超軽量スリーブケース。スチールの約15倍※の強度をもつ世界最強クラスの繊維Dyneema(R)をポリエステル樹脂でコーティングした究極に薄いフィルム素材を採用。使い込むことで少しずつ生地のシワが増え収縮していき、質感の変化も楽しめるうえ、最終的にはフィルムでラッピングしたように抜群にフィットする。

※同重量比

また、スリーブの口にはマグネットロックがついているためデバイスを入れると自然に閉じ、デバイスを入れないときにはコンパクトに折り畳んでマグネットで留めることができる。

LWP005 Film Sleeve with Dyneema(R) for MacBook Air(M2) - White

対象機種は以下の通り。

・LWP003 Film Sleeve with Dyneema(R) for iPad Air(第4世代・第5世代) - iPad Air(第4世代)・iPad Air(第5世代)

・LWP004 Film Sleeve with Dyneema(R) for MacBook Air(M1) - 13.3インチ MacBook Air(M1)

・LWP005 Film Sleeve with Dyneema(R) for MacBook Air(M2) - 13.6インチ MacBook Air(M2)



価格はLWP003が7,480円、LWP004とLWP005が7,920円。カラーは白とグレーの二色展開となる。