『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』が31日、さいたまスーパーアリーナにて行われ、アツい闘いを繰り広げた選手が試合後インタビューに応じた。
（オススメ動画）
🎬【RIZIN】梅野源治、RIZIN運営に苦言！？「やばいだろ」が炸裂『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』
https://youtu.be/8_4yRSZT8pc
🎬平本蓮、梅野源治戦で「朝倉未来 vs メイウェザー」を再現！？「２ラウンドピッタリでKOしようと」『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』
https://youtu.be/uKTiV8aneBQ
最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ
【マイナビニュース エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/
【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta
【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby
【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi