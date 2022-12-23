満島ひかりと佐藤健がW主演を務めるNetflixシリーズ『First Love 初恋』が11月24日、全世界独占配信が開始された。八木莉可子と木戸大聖はそれぞれ、満島演じる野口也英と佐藤演じる並木晴道の10代の頃を演じる。
本インタビューでは、八木と木戸に芸能界の先輩である満島、佐藤と同じ役を演じた感想や、撮影エピソードを語ってもらった。
（記事＆写真）
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🎬佐藤健、満島ひかりに褒められ照れ笑い！？撮影中に眠ってしまったエピソードも Netflixシリーズ「First Love 初恋」配信記念プレミアイベント
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