アイドルグループ・Travis Japanの宮近海斗と松田元太が、きょう20日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『踊る!さんま御殿!! 3時間スペシャル』(20:00～)に出演する。

Travis Japanの宮近海斗と松田元太＝日本テレビ提供

宮近と松田は、「今年話題の有名人」パートで番組初登場。ジャニーズ初の全世界配信デビューで話題のTravis Japanのオーディションなどアメリカ留学の苦労話に全員真剣に耳を傾けるが、松田の「アメリカで血まみれになった」というエピソードには全員爆笑。その後も松田の天然が止まらず、明石家さんまのツッコミが何度もさく裂する。

出演者は、以下の通り。

【人気声優＆アニメ好き芸能人】

有野晋哉（よゐこ）、市川紗椰、榎木淳弥、大橋彩香、かないみか、栗田貫一、浪川大輔、春川芽生、日髙のり子、松本梨香、宮田俊哉（Kis-My-Ft2）、森久保祥太郎

【今年話題の有名人】

阿部一二三、志田未来、菅井友香、粗品（霜降り明星）、滝沢カレン、ヒコロヒー、ビスケットブラザーズ、マヂカルラブリー、松田元太（Travis Japan）、宮近海斗（Travis Japan）

【有名人の親友同士が大集合】

古舘伊知郎・千原ジュニア、浅野ゆう子・中山忍、出川哲朗・中岡創一(ロッチ)、宮城野親方（元 白鵬）・あかつ、Matt・五条院凌、ゆうちゃみ・きぃぃりぷ