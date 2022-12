メディアアート&レストラン「HELLO KITTY SMILE」では、新鮮な淡路島食材をふんだんに活かした「HELLO KITTY SMILE 特製オードブル」として、「クリスマスオードブル」と「スマイルおせち」の2種類の販売予約を受け付けている。

また、「HELLO KITTY SMILE 特製オードブル」の販売に伴い、各オードブルを店内で楽しめるプラン「クリスマスパーティプラン」と「スマイルおせち団欒プラン」を提供する。

「クリスマスオードブル」(4人前 8,500円)には、ハローキティのコロッケや鴨ロース等の料理が全10種と、HELLO KITTY SMILE限定デザインのモナカが彩られている。

「スマイルおせち」には、ハローキティのかまぼこや伊勢海老といったお正月の食卓にはかかせない品々全17種を重箱に詰めた。HELLO KITTY SMILE限定のスマイルおみくじも楽しむことができる。

「クリスマスパーティプラン」は、店内で「クリスマスオードブル」を楽しめるプランとして、12月18日~25日まで提供。「スマイルおせち団欒プラン」は、1日3組限定のプランで、1月1日~8日まで提供する。どちらも1人あたり3,300円。

「HELLO KITTY SMILE 特製オードブル」をテイクアウト、イートインともに申込した方は、HELLO KITTY SMILEの入場料が半額となる。

(C) 2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L630788