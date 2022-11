新作ラインナップとして用意されたユニクロのレディース5アイテムをピックアップしてご紹介! いまの季節にチェックしておきたい商品や、新たに改良されたユニクロの定番商品などが多数用意されています。

肌寒い季節の変わり目にもぴったりなアイテムをチェックしてみてはいかがでしょうか?

裾に向かってフレアするシルエットで脚長に見せる、トレンドをおさえたアイテムが登場しました。レギンスらしいラクなはき心地に、肌触りのなめらかなストレッチ素材はいつでも履きたくなる、便利な仕上がりになっています。

「ブークレクルーネックセーター(長袖・コントワーデコトニエ)」(17,900円)Copyright (C) COMPTOIR DES COTONNIERS All Rights Reserved.

巻き毛のような表面感と、丸みのあるフォルムが特徴的なセーターが登場です。高品質なウールブレンド素材で、ソフトなタッチと最高の着心地を実現しているのだそう。あたたかみたっぷりのカジュアルなセーターは、グリーンとネイビーの2色展開です。

「スラウチジーンズ (コントワーデコトニエ)」(17,900円)Copyright (C) COMPTOIR DES COTONNIERS All Rights Reserved.

価格 : 17,900円

カラー : 1色展開( 01 OFF WHITE)

サイズ : S~XLまで

