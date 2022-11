音楽ユニット・Every Little Thingがアルバム『Every Little Thing AUTUMN SELECTION』のリリースを記念し、auスマートパスプレミアム会員を対象に、12月2日(23:59)まで人気楽曲「Time goes by」を無料ダウンロードプレゼントする。

Every Little Thing

1996年8月、1stシングル「Feel My Heart」でデビューしたEvery Little Thing。3rdシングル「Dear My Friend」でブレイクを果たすと、その後も「出逢った頃のように」「fragile」といったヒット曲を次々と生み出し、今年8月に活動26周年を迎えた。

今回の無料ダウンロード楽曲「Time goes by」は、自身初のミリオンセールスを達成したEvery Little Thing最大のヒット曲。2014年にはCMソングとしても使われたことから、最近の若い世代も聴き覚えがある楽曲となっている。