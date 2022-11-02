アジア発9人組ガールズグループ・TWICEのMOMOが27日、
都内で行われたオニツカタイガー「MEXICO 66 CACTFUL」プレミアに登場👟
マイナビニュースが独占インタビューを行いました💖
（記事＆写真）
📸TWICEモモ、“サボテン”メイク＆ネイルで初グリーンカーペット
https://news.mynavi.jp/article/20221027-2496352/
（オススメ動画）
🎬TWICEモモ、かわいすぎる関西弁で「好きやけど…」辛いものは得意か聞かれハニカミながら回答 オニツカタイガーサボテンシューズ「MEXICO 66TM CACTFULTM」PRイベント
https://youtu.be/o8P8VN9TzG0
🎬TWICEモモ、美ボディ際立つドレスで登場 ネイル＆ヘアメイクもサボテンを意識 オニツカタイガーサボテンシューズ「MEXICO 66TM CACTFULTM」PRイベント
https://youtu.be/X8WXWwRL5EE
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