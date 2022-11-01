MERRELL(メレル)は11月9日より「HYDRO MOC AT RIPSTOP 1TRL(ハイドロ モック エーティー リップストップ 1TRL)」(1万8,700円)、16日より「HYDRO MOC AT NEO GORE-TEX 1TRL(ハイドロ モック エーティー ネオ ゴアテックス)」(2万6,400円)をMERRELL渋谷スクランブルスクエア店、MERRELL公式オンラインショップ、その他MERRELL 1TRL取り扱い限定店で数量限定発売する。
水陸両用シューズ「HYDRO MOC」にラバーアウトソールを搭載し、あらゆるフィールドに対応する最新モデルの両モデル。前者は80%リサイクルナイロンで設計されたリップストップライナーインサート、後者はGORE-TEXメンブレンで設計されたブーティーインサートが特徴となっている。
どちらのモデルもメンズは25.0～29.0cm(1cm刻み)、ウィメンズ23.0～25.0cm(1cm刻み)で展開する。
HYDRO MOC AT RIPSTOP 1TRLのカラーはメンズ「BLACK」「WHITE」「OLIVE」「COYOTE」、ウィメンズ「BLACK」「WHITE」「COYOTE」が展開し、HYDRO MOC AT NEO GORE-TEX 1TRLは「BLACK」のみとなる。
圧倒的なインパクトを放つデザイン性とアウトドアブランドとしての最高レベルの機能性・快適性の両立を実現した1TRL史上最高傑作だという。