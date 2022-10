ジンズは11月3日より、ディック・ブルーナの絵本のイラストとコラボレーションした「JINS×Dick Bruna」を全国のJINS店舗にて発売する。10月20日からはJINSオンラインショップでの先行販売も開始した。

「JINS×Dick Bruna」

同コラボでは、デザインソースとしてブルーナの120を超える絵本の中から6つの作品をセレクト。ミッフィーとその仲間たちの「うれしいとき」を描いた3作品、「たのしいとき」を描いた3作品からなる計6シリーズのメガネを展開した。

「ミッフィーの誕生日。」(1万3200円)

メガネのフレームには、世代問わずかけやすいシンプルなデザインを採用。顔になじみ、やさしい印象を演出できる細身で丸みのある玉型やニュアンスカラーをベースに、絵本に登場するモチーフや「ブルーナカラー」と呼ばれるブルーナの絵本ならではの鮮やかな色使いなどをさりげなく施している。

「ミッフィーが生まれたうれしい日。」(8800円)

商品は、「miffy's birthday」をもとに花柄のワンピースやくまのぬいぐるみなどをモチーフにした「ミッフィーの誕生日。」(1万3,200円)、「miffy」をもとにした「ミッフィーが生まれたうれしい日。」(8,800円)、「grunty pig and miffy's ears」がもとの「おそろいの耳を作ってもらったグランティ。」(8,800円)、「aunt alice's party」がもとの「アリスおばさんのパーティー。」(1万3,200円)、「miffy the ghost」がもととなった「おばけになっておどかしちゃうぞ。」(8,800円)、「miffy and melanie」がもとの「がいこくで暮らすおともだちが遊びにくるの。」(8,800円)。

「おそろいの耳を作ってもらったグランティ。」(8800円)

「アリスおばさんのパーティー。」(1万3200円)

「おばけになっておどかしちゃうぞ。」(8800円)

「がいこくで暮らすおともだちが遊びにくるの。」(8800円)

メガネには、同コラボ限定のオリジナルケースやセリートがセットとなるほか、おばけごっこをする"おばけミッフィー"をモチーフにしたモコモコのメガネポーチ(2,090円)や「aunt alice's party」をイメージしたセリート(495円)といった関連グッズも販売。

オリジナルケースやセリートもセットに

メガネポーチ(2090円)

セリート(495円)

店舗で購入した人を対象に、オリジナルショッピングバック(紙袋)もプレゼントする。

オリジナルショッピングバック

(C)Mercis bv IIIustrations Dick Bruna(C)copyright Mercis bv,1953-2022 www.miffy.com