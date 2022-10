ヨウジヤマモトが、エッジの効いたコンセプチュアルプロジェクト「WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO (ワイルドサイド ヨウジヤマモト)」にて「UP street by Y’s for living」のWILDSIDEエクスクルーシヴアイテムを10月19日に発売した。

「WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO (ワイルドサイド ヨウジヤマモト)」の「UP street by Y’s for living」

「UP street by Y’s for living」は、「Y’s for living」のディレクションにより、ヨウジヤマモト社アトリエチームとの協業によって生まれた。ヨウジヤマモト社らしいパターンと拘った素材を使用し、「Y’s for living」のベーシックなトーンを取り入れたワンマイルウェアを展開している。

"Shadow" Graphic T-shirt A

今回発売するアイテムは、肌触りの良い上質な綿素材のカットソー地に、影のかかった人物のグラフィックを落とし込んだ「シャドウ」シリーズの半袖Tシャツ。「影と実体は一体を成す」と言われ、本質や深層心理を表すものとして用いられるように、表現が強く出る”影”にフォーカスして制作した3種のグラフィックを、それぞれ異なる位置に配置した。ゆったりとしたサイズ感のTシャツは、1サイズ展開のユニセックス仕様となっている。

"Shadow" Graphic T-shirt B

"Shadow" Graphic T-shirt C

色はグレーの展開もあり、Tシャツ3種は各11,000円にて販売。