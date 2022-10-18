稲垣吾郎・草なぎ剛・香取慎吾による、新しい地図会員限定イベント「NAKAMA to MEETING Vol.2」が12月14日の東京公演を皮切りに、全国5都市で開催されることが18日、発表された。
有観客で会員限定イベントが行われるのは、2019年2月16日から4月18日まで、全国5都市で行われた「NAKAMA to MEETING_vol.1」終了以来、3年8カ月ぶり。2020年2月から「vol.2」の開催が予定されていたが、新型コロナウイルス感染が猛威を振るい始めた時期と重なり再三にわたる延期の末、中止を余儀なくされた。
なお、新型コロナウイルス感染拡大に備え、公演は約1カ月ごとに開催、チケットの申し込みも各公演ごととなる。詳細は「新しい地図」公式サイトにて発表される。
「NAKAMA to MEETING Vol.2」公演概要
■公演日程
東京・国立代々木競技場第一体育館
2022年12月14日(水)17:30
2022年12月15日(木)13:00 / 17:30
大阪・大阪城ホール
2023年1月18日(水)17:30
2023年1月19日(木)13:00 / 17:30
東京・国立代々木競技場第一体育館
2023年2月25日(土)13:00 / 17:30
2023年2月26日(日)13:00
福岡・福岡国際センター
2023年3月28日(火)17:30
2023年3月29日(水)13:00 / 17:30
愛知・日本ガイシホール
2023年4月11日(火)17:30
2023年4月12日(水)13:00 / 17:30
北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
2023年5月27日(土)16:00
2023年5月28日(日)13:00
■チケット料金
全席指定 NAKAMA 会員限定 8,000円(記念品付)
車イス席 NAKAMA 会員限定 8,000円(記念品付)