ついに放送開始となったTVアニメ『チェンソーマン』より、オープニングテーマ・米津玄師「KICK BACK」ノンクレジットオープニングムービーおよび第1話のエンディングテーマ・Vaundy「CHAINSAW BLOOD」スペシャルエンディングムービーが公開された。
●TVアニメ『チェンソーマン』ノンクレジットオープニングムービー／米津玄師「KICK BACK」
●TVアニメ『チェンソーマン』第1話スペシャルエンディングムービー／Vaundy「CHAINSAW BLOOD」
なお、米津玄師「KICK BACK」とVaundy「CHAINSAW BLOOD」は、それぞれ各音楽サイトにて配信開始となっている。
さらに、アニメ『チェンソーマン』のサウンドトラック「Chainsaw Man Original Sound Track E.P」が各種配信サイトより配信決定。配信に先駆けて、牛尾憲輔が手掛けた「edge of chainsaw」が、MAPPA YouTubeチャンネルにて特別公開された。こちらの楽曲にはギターに田渕ひさ子(NUMBER GIRL)も参加している。
●edge of chainsaw（Chainsaw Man Original Sound Track）Music by kensuke ushio Guitar:Hisako Tabuchi
そして、Blu-ray＆DVD Vol.1が2023年1月27日に発売されることが決定したのであわせてチェックしておきたい。TVアニメ『チェンソーマン』は、東京系6局ネットにて放送中。各詳細はアニメ公式サイトにて。
(C)藤本タツキ／集英社・ＭＡＰＰＡ