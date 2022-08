クレディセゾンが発行するクレジットカード「Likeme by saison card」は、Coke ON サービスの支払方法に登録して支払いすると自動で、20%(月上限200円)キャッシュバックするキャンペーンを実施している。

対象となる、Coke ON サービスは、「Coke ON Pay」「Coke ON Pass」。Coke ON アプリ内で、キャッシュレス決済サービスCoke ON Pay/Coke ON Passの支払い方法にLikemeカードを設定し、支払いした分がキャッシュバックの対象となる。

なお、Coke ON Payが対応していない自販機での利用は対象外で、Apple Payの支払いも対象外となる。

キャッシュバック付与サイクルは、毎月、1日~末日で売り上げが計上された分を集計し、利用金額の20%を翌々月4日にキャッシュバックする。