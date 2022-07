Z会は現在、通信教育「Z会プログラミングシリーズ」の小学生向け講座において、「キット代1万円引き+入会特典キャンペーン」を実施している。キャンペーン期間は2022年7月31日まで。

講座で使用するキットが1万円割引に

「キット代1万円引き+入会特典キャンペーン」

同キャンペーンでは、「Z会プログラミング講座 みらい with ソニー・グローバルエデュケーション」または「Z会プログラミング講座 with LEGO Education」を申し込むと同時にキットを購入した人全員に、講座で使用するキットを1万円割引で販売する。

割引対象キットは、「KOOVアドバンスキット」、「レゴエデュケーションSPIKEベーシックセット」、「レゴエデュケーションSPIKEプライムセット」となる。

また、「Z会プログラミング講座 みらい with ソニー・グローバルエデュケーション」(要キット購入)、「Z会プログラミング講座 with LEGO Education」(要キット購入)、「Z会プログラミングはじめてみる講座」、「Z会プログラミング講座 with Scratch」のいずれかを申し込んだ人全員に、夏の自由研究をパワーアップさせる「プログラミングで自由研究バッチリシート」をプレゼントする。