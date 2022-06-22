アイドルグループ・AKB48の柏木由紀、村山彩希、下尾みうが20日、都内で行われたランジェリーブランド「RAVIJOUR(ラヴィジュール)」のアンバサダー就任会見に登場した。
（オススメ動画）
🎬柏木由紀、「年齢理由にアイドル辞めるの寂しい」AKB48続投宣言で初の30代メンバーに 「ラヴィジュール×AKB48 アンバサダー就任記者会見」
https://youtu.be/TRK11iLLfeo
🎬AKB48村山彩希、25歳の誕生日迎え“AKB加入11年目”の抱負「中身のある大人になりたい」 「ラヴィジュール×AKB48 アンバサダー就任記者会見
https://youtu.be/x6R1z9x94as
🎬AKB48倉野尾成美＆下尾みう、目を見合わせて苦笑い！ダンスナンバーの増加に「全身疲れてますね」 『ピップエレキバン発売50周年「コリナイ・プロジェクト」発足メディア発表会』
https://youtu.be/rYjW0W5JMZ0
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