俳優の松下洸平と女優の綾瀬はるかが出演する、ユニクロ「LifeColors」新CMのインタビューとメイキング映像が公開された。
（オススメ動画
🎬松下洸平、壁サイン披露も緊張で苦笑い お気に入りアイテムは4XLのシャツ「『LifeColors』キャンペーン＆新TVCM発表会」
https://youtu.be/qAwd4Ct9BUA
🎬松下洸平、綾瀬はるかの印象語る！CM撮影のエピソードも 「『LifeColors』キャンペーン＆新TVCM発表会」
https://youtu.be/0xeLMdn_Aps
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