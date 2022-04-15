

アイドルグループ・乃木坂46の山下美月が7日、都内で行われた「チョコラBBブランド70周年新TVCM発表会」に、板谷由夏、濱津隆之、細田佳央太とともに出席した。

（記事＆写真）

📸乃木坂46山下美月、新CMで板谷由夏・濱津隆之・細田佳央太と家族に「温かい気持ちに」

https://news.mynavi.jp/article/20220407-2315663/

（オススメ動画）

🎬乃木坂46・山下美月、未だアイドルの実感なし「東京ドーム立っても“ふわふわ”」、デビュー時代の写真見ながら懐古 『チョコラBBブランド70周年新TVCM発表会』

https://youtu.be/ev0MnC3h0eE

最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆

⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ

【マイナビニュース エンタメTOP】

https://news.mynavi.jp/top/entertainment/



【エンタメ・ツイッター】

https://twitter.com/mn_enta



【ホビー・ツイッター】

https://twitter.com/mj_hobby



【特撮・ツイッター】

https://twitter.com/tokusatsumynavi

