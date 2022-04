ピエール・エルメ・パリとのコラボ第2弾

ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ(東京都港区)では2022年4月1日(金)~5月31日(火)、ニューヨークラウンジなどの5店舗とインルームダイニングにてピエール・エルメ・パリ(PIERRE HERMÉ PARIS)とのコラボレーションによる「ジャポニズムアフタヌーンティー with ピエール・エルメ・パリ~抹茶とゆずとの出会い~」を開催中!



バリエーション豊かなデザートがラインナップ

ホテル インターコンチネンタル 東京ベイが提供するのは、ピエール・エルメ氏のパティスリーであるピエール・エルメ・パリとコラボレーションした第2弾。

プティ・ガトー5種、スコーン2種、セイボリー5種からなる、抹茶やゆず、和と洋が融合したアフタヌーンティーです。

プティ・ガトーは、ワサビのほろ辛さとイチゴの酸味を融合させた「エモーション マニフィック」のほか、ビスキュイ・抹茶のチーズケーキ・チーズムースにさらにアズキのジュレが重なった「テ ベール マッチャ エ アズキ」、チーズケーキにユズのピールを加えた「チーズケーキ ユズ」、「ミルフィユ テ ベール マッチャ エ フランボワーズ」、ユズまたは抹茶のマカロンの5種類。

スコーンには、ウメのコンフィチュールと相性の良いオレンジのスコーン、シンプルで素朴な味わいが楽しめるきなこのスコーンがセレクトされています。

黒蜜やクロテッドクリームをそえて楽しめそう。



ハドソンラウンジのアフタヌーンティーイメージ

東京湾の風景を臨むテラスを併設するフレンチダイニング マンハッタンではオリジナルのセイボリーが付いたアフタヌーンティーを、ファインダイニング ラ・プロヴァンスとイタリアンダイニング ジリオンでは、アフタヌーンティースタイルのデザートが付いたランチコースを用意。

さまざまなスタイルでコラボレーションアフタヌーンティーが楽しめます。



マンハッタンで提供するアフタヌーンティーイメージ



ラ・プロヴァンスで提供する アフタヌーンティー付きランチイメージ



イタリアンダイニング ジリオンで提供される アフタヌーンティー付きランチイメージ

店舗概要



客室でもアフタヌーンティーを楽しめます

●ニューヨークラウンジ By インターコンチネンタル 東京ベイ

<場所>東京都港区海岸1丁目16番2号

<提供時間>11:30~21:30(L.O.19:30)

<料金>平日6,050円/土日祝6,600円



●ハドソンラウンジ

<提供時間>11:30~20:00(L.O.19:30)

<料金>平日6,050円/土日祝6,600円



●レインボーブリッジビューダイニング&シャンパンバー マンハッタン

<提供時間>11:30~16:30(L.O.14:30)

<料金>平日6,000円/土日祝6,435円



●ファインダイニング ラ・プロヴァンス

<提供時間>11:30~15:00(L.O.14:30)

<料金>

平日限定「カシ」コース(乾杯酒付き):5,060円

全日「ベレ」コース:5,500円



●イタリアンダイニング ジリオン

<提供時間>11:30~15:00(L.O.14:30)

<料金>

ジャポニズムアフタヌーンティー with ピエール・エルメ・パリ付パスタランチ:5,060円

ジャポニズムアフタヌーンティー with ピエール・エルメ・パリ&メインディッシュ付パスタランチ:5,900円



●インルームダイニング(客室)

<提供時間>11:00~19:00(L.O.)

<料金>平日6,050円/土日祝6,600円

※料金はすべて税込、サービス料別