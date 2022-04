【プレゼント発送について】

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、プレゼント発送作業が遅れる場合がございます。ご迷惑をおかけして大変申し訳ありませんが、ご理解のほど、何卒よろしくお願い致します。

<応募〆: 2022/4/15>

【2名様】「スター・ウォーズ」9作品の壮大な物語が追体験できる『レゴⓇスター・ウォーズ/スカイウォーカー・サーガ』

4月5日に発売のスターウォーズの世界を舞台に銀河中から、そしてサーガのあらゆる時代から300人を超える プレイアブルキャラクターが登場する『レゴ® スター・ウォーズ /スカイウォーカー・サーガ』を2名様にプレゼント!スター・ウォーズ9作品の名場面を再現する、手に汗握るアクションバトルが魅力とのこと。また、「スター・ウォーズ」世界を象徴する20以上の惑星を探検しながら、Xウイングなど伝説の乗り物を操縦して、敵の宇宙船と白熱のドッグファイトを繰り広げることができるとのこと。是非この機会にご応募ください!

プレゼント内容

商品名 『レゴⓇスター・ウォーズ/スカイウォーカー・サーガ』 人数 2名様 価格 6,380円(税込み) 内容 対応機種:Nintendo Switch

ジャンル:アクションアドベンチャー

プレイ人数1~2名

CERO表記:B区分(12歳以上対象) キャンペーン名 「2022マイナビニュース読者プレゼント4月第1弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

応募資格

マイナビニュース会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このプレゼントに応募する」ボタンからご応募ください。

※プレゼントに応募するにはTポイント利用手続きが完了している必要があります。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューより「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(~2022/4/15)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



②回答対象アンケートへの回答

締め切りまでに提携アンケートを含む、マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※読者プレゼントのみご回答された方は応募対象外となりますのでご注意下さい

応募締め切り

2022年4月15日(水) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

SEGA 家庭用ゲーム問い合わせ窓口

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供:株式会社セガ)

© 2022 The LEGO Group. STAR WARS © & ™ Lucasfilm Ltd. ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s22)