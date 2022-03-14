女優の有村架純と松本穂香が出演する、「お〜いお茶」新TVCM『本物のおいしいを、茶畑から。』編、新WEBCM『タイムトリップ』編が公開された。　

（オススメ動画）
🎬有村架純、撮影中に可愛すぎる笑顔！”三太郎”松田翔太らの新年コメントも　auお正月新CM『進め！そっちだ！』編メイキング・インタビュー映像公開
https://youtu.be/d-iikNDVhGQ

🎬木梨憲武＆伊藤淳史が働く会社に、松本穂香が中途入社！仲良し感伝わるメイキングも　SmartHR新CM＆メイキング・インタビュー映像公開
https://youtu.be/93XUg-wfJEk

🎬有村架純、遠くを見つめ優しく語りかける　楽曲は名曲『瑠璃色の地球』を手嶌葵がカバー　東芝新CM公開
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