俳優の中村倫也と女優の夏帆、落語家笑福亭鶴瓶が出演する、アフラックの新CMメイキング映像が公開された。
（オススメ動画）
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🎬中村倫也、すさんだ吉岡里帆を諭す！？主題歌はジェニーハイ書き下ろし楽曲「エクレール」 映画『ハケンアニメ！』本予告映像公開
https://youtu.be/JtfQChGjv4o
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