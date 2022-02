ブシロード発行の雑誌『月刊ブシロード』3月号が登場している。

『月刊ブシロード』3月号表紙は『カードファイト!! ヴァンガード』《リリカルモナステリオ》より、藤真拓哉が描くカイリが登場。巻頭特集では、2月25日発売のリリカルブースター「リリカルモナステリオ ~新学期はじまるよ!~」に月ブシ&コミブシWEB作家がイラストを寄稿した全カードを紹介している。

illust:藤真拓哉 (C)Project Revue Starlight (C) 2022 Ateam Entertainment Inc. (C)Tokyo Broadcasting System Television, Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved. ⒸBUSHIROAD MEDIA