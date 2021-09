待望の続編『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』の公開日が12月3日に決定した『ヴェノム』(18)が、dTVで配信スタートした。

スパイダーマンの宿敵として知られるマーベルコミックの人気キャラクター「ヴェノム」を、『ゾンビランド』『L.A. ギャング ストーリー』のルーベン・フライシャー監督が新たなダークヒーローとして描いた同作。

敏腕記者のエディ・ブロックは、人体実験で死者を出しているという「ライフ財団」の真相を追う中、「シンビオート」と呼ばれる地球外生命体を発見し接触してしまう。この生命体との接触により、エディの体は寄生され、その声が聞こえるようになる。「一つになれば、俺たちはなんだってできる」とシンビオートはエディの体を蝕み、このまま自分の乗り物となることを受け入れれば強大なパワーを与えるという取引を持ちかける。エディは肉体の変化に困惑しながらも、その力に少しずつ魅入られていく――。

エディを演じるのは、『マッドマックス 怒りのデス・ロード』『ダンケルク』などで、屈強なアクションと繊細な演技を披露してきたトム・ハーディ。ヴェノムに振り回されるエディをコミカルに演じつつ、実はヴェノムのモーション・キャプチャーや声も担当。2役の絶妙なやりとりを巧みに表現している。

(C) 2018 Columbia Pictures Industries, Inc. and Tencent Pictures (USA) LLC. All Rights Reserved. | MARVEL, and all related character names: (C) & TM 2019 MARVEL.