「ご存知」という言葉はビジネスシーンではもちろんのこと、さまざまな場面で使われています。しかし、なんとなく使っているけれど実は意味を正しく理解できていないという方もいます。今回はご存知の意味と、正しい使い方について例文をあげながらご紹介します。

ご存知について正しく理解しましょう

「ご存知」の意味は? 「ご存じ」との違い

「ご存知」という言葉は、ビジネスシーンをはじめ、さまざまな場面で使われています。使われる機会が多い言葉ということもあり、正しい意味や使い方についてはあまり意識したことがないという方もいますよね。

しかし、使い方を誤ると相手に対して失礼にあたったり、意味を間違えるとコミュニケーションがうまくいかなくなったりする可能性があります。ここではまずご存知の意味や類語などについてご紹介します。

■ご存知とは

ご存知は通常は「ごぞんじ」と読みます。「知っている」を意味する「存じ」の尊敬語表現にあたります。「知っている」という意味の他には、「思っている」といった意味で使われることもあります。

■「ご存じ」との違い

「ご存知」は「ご存じ」と表記することもあります。もともと「ご存じ」は「存じる」の連用形にあたります。「存じる」も基本的にご存知と意味は同じですが、「思っている」というニュアンスも含みます。それに対してご存知は承知しているというニュアンスを含みます。現在ではよほど特別な意図がない限りは使いわけられることはありません。

その他にもすべてひらがなで「ごぞんじ」、あるいは「御存知」と漢字で表記されることもあります。これらの表記も間違いではありません。しかし、文字にした際にすべてひらがなにしてしまうと少しだらしなく、幼稚な印象を受けてしまうので多用はされません。また「御」についてはひらがなで「ご」と表記されることが多いため、現在では「ご存知」または「ご存じ」という表現が一般的となっています。

■ご存知の類語

ご存知には知っているという意味があるので、類語としては「周知」などがあげられます。こちらは特定の相手が知っていることを指すのではなく、広く知れわたっていることを意味する言葉です。そのため、類語ではあるものの置き換えられることはあまりありません。

また、広く知れわたっていることを意味する言葉としては「おなじみの」があげられます。ご存知は相手に対して使う言葉ですが、自分が知っていることを表現する言葉としては「存じる」「存じ上げる」などがあります。この言葉は「ご存知ですか?」という問いに対して「存じております」「存じ上げております」と返答するなどの使い方をします。

その他にもお互いのことを知っていることを指す「相識」なども類語として上げられます。ただし、これらは尊敬語としてのご存知に置き換えることができる言葉ではないので注意しましょう。

■「ご承知」との使いわけ

ご存知と混同されてしまいがちな言葉としては「ご承知」があります。すでにご紹介したとおりご存知は承知する、承知しているといったニュアンスも含んでいます。

存知と承知の違いは、主語です。存知は基本的に相手が主語の場合に使われます。それに対して、承知は自分が主語の場合に使われることが多い言葉です。ただし、承知は「ご承知でしょうか?」「ご承知のとおり」といった形で相手が主語の場合にも使うことがあります。

ご存知と「ご承知」の意味は似ていますが、「ご承知」の方がやや相手に対して押しつけるようなニュアンスを含みます。命令や要求といった意味あいもあるので、人によって押しつけがましい印象を受けてしまうかもしれません。このニュアンスの違いを理解したうえで使いわけることが大切です。

いずれも目上の人に対して使える言葉ではありますが、あまり強い表現にしたくない場合はご存知を使うようにしましょう。

ご存知の使い方を例文で

ご存知という言葉は目上の人に対して使うことも多い言葉なので、意味だけでなく使い方も正しく知る必要があります。ここではご存知の使い方を例文でご紹介します。

■ご存知を使った例文

ご存知にもいくつかの使い方があるので、それぞれ例文とともにご紹介します。

・あちらの方をご存知でしょうか? ・この件について何かご存知であればお知らせいただけますでしょうか ・ご存知の範囲内でけっこうですので、〇〇の件について教えていただけましたら幸いです

上記3つの例文は、質問する際に使われるフレーズです。「知っていますか? 」という確認の意味のみでなく、教えてくださいといったニュアンスも含む言い回しになります。

・ご存知のとおり、地方では過疎化が問題となっています ・ご存知かと思いますが、すでにプロジェクトは最終段階に進んでおります ・すでにご存知かと思いますが、あらためてご報告させていただきます

このように、相手に対して確認するといったニュアンスでも使われます。この言い回しも使いやすいので頭に入れておきましょう。

■敬語としての正しい使い方

ご存知という言葉は尊敬語であり、目上の人に対しても使うことができます。しかし、尊敬語は自分に対して使うことはできません。自分に使う場合は、謙譲語で表現する必要があります。ご存知の謙譲表現は「存じ上げる」です。自分が知っていることを表現するときは「存じ上げております」または「存じております」といいます。

〇〇様のお名前はかねてより存じ上げておりました

こちらの言い回しも、ビジネスシーンでよく使われるので頭に入れておきましょう。

■「ご承知」を使った例文

ご存知と近い意味で使われる「ご承知」の使い方を例文でご紹介します。

本件につきましてご承知いただけますでしょうか

すでにご紹介したように「ご承知」はより強い表現になるので、できるだけソフトな言い回しにすることが大切です。

意味だけでなく使い方も重要です

ご存知を使う際の注意点

ご存知には知っている、承知しているといった意味があります。ここからはこの言葉を使う際の注意点をご紹介します。

■ご存知に対する返答

「ご存知ですか? 」と質問された際の返答としては「存じております」「存じ上げています」といったものが一般的です。ただ、相手が部下などの場合は謙譲語で返す必要はありません。「知っています」という返答でもよいでしょう。

■ご存知の類語との使いわけ

ご存知は尊敬語であり、硬い表現でもあります。また、先ほどご紹介したとおり、類語での置き換えが難しい言葉でもあります。一般的には相手に応じて「知っている」と置き換えます。相手が目上の人であれば「ご存知ですか?」と表現し、相手が部下や同僚などの場合は「知っていますか?」いった表現に置き換えるのが一般的です。

■敬語の種類をおさらい

ご存知が尊敬語、「存じ上げる」が謙譲語であるのは先ほどもご紹介しました。あらためて敬語の使い方をおさらいすると、相手が主語の場合は尊敬語、自分が主語の場合は謙譲語で使いわけましょう。

注意点も頭に入れておきましょう

ご存知の英語表現

最後にご存知の英語表現についてご紹介します。直訳では失礼にあたるケースもあるので注意が必要です。

■ as you may know / as you might know

「ご存知のとおり」を直訳すると「 as you know 」となります。これは「当然知っている」といったニュアンスがあるため、相手がその事実を知らない場合は失礼にあたる可能性があります。なので、相手が知らない可能性がある場合は「ご存知かもしれませんが」という意味あいの強い「 may know 」「 might know 」を活用する方が無難です。

・As you might know, I will leave over the project

ご存じかもしれませんが、私はこのプロジェクトを離れます

■ as you know better than I do

より丁寧に表現する場合は「私よりもよく知っているかもしれませんが」を意味するas you know better than I do と表現します。この表現を使うことで、相手は知っているけど再度伝えるべき内容を、悪い印象を与えずにスムーズに伝えることができます。

・As you know better than I do, He will be transferring to the Osaka office next year

ご存じかもしれませんが、彼は大阪支社に異動するようです

英語で表現するときは、同じ意味の言葉で訳しても表現によって失礼にあたることもあるので注意しましょう。

英語表現も身につけていきましょう

ご存知の意味を正しく理解しよう

今回は意味のみでなく例文をあげて使い方をくわしくご紹介しました。ご存知という言葉は尊敬語であり、目上の人や社外の人に使う機会も多いため、意味だけでなく使い方も正しく理解する必要があります。ぜひ、ビジネスシーンでの円滑なコミュニケーションのために役立ててくださいね。