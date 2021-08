無料で読めるWEBマンガサイト『コミックブシロードWEB』にて8月以降より新連載を開始する3作品が発表された。

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside ファントムごはん』

8月以降より「コミックブシロードWEB」にて、『アルゴナビス from BanG Dream! AAside ファントムごはん』、『ひなたのひより』、『きゅぽぽんぬ♡宇宙忍者カンパニー』の3作品が新連載スタートする。

