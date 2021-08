ボーイズバンドプロジェクト『ARGONAVIS from BanG Dream!』がアニメイトの応援大使に就任したことが発表された。

『ARGONAVIS from BanG Dream!』

『ARGONAVIS from BanG Dream!』とアニメイトのコラボ企画として、月刊ブシロードにて連載中の4コマ漫画「ぷちゴナビス」出張版を「きゃらびぃ」および「アイメイトタイムズ」にて連載。アニメイトの応援大使をすることになったメンバーたちが描かれる特別なストーリーになっているとのこと。

(C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)ARGONAVIS MOVIE project.