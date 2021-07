雑誌『月刊ブシロード2021年8月号』が発売された、今号の表紙&巻頭特集は『アサルトリリィ Last Bullet ハーフアニバーサリーフェア』となっている。

『月刊ブシロード2021年8月号』の表紙&巻頭特集は7月30日より開催の『アサルトリリィ Last Bullet ハーフアニバーサリーフェア』。また、連載中『アサルトリリィ League of Gardens -full bloom-』に特別出張掲載『アサルトリリィ Last Bullet コミックアンソロジー』などコミカライズも掲載。それぞれの単行本が7月27日に同時発売することを記念して、表紙を使用した超特大B2両面アサルトポスターが付属する。

さらに、W表紙にはTVアニメ『D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION』のキービジュアルを使用しており、巻末特集は7月10日放送開始のTVアニメ情報となっている。

そして『月ブシ』シリアルには本誌連載中『てっぺんっ!!!』初めてのリアルイベント『てっぺんグランプリ 0次予選大会』に申し込める宇宙最速シリアルが封入されている。

(C)AZONE INTERNATIONAL・acus/アサルトリリィプロジェクト (C)Pokelabo, Inc. (C)Tokyo Broadcasting System Television, Inc. (C)SHAFT (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)BUSHIROAD MEDIA