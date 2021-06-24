オフィシャル仮面ライダーグッズショップ「KAMEN RIDER STORE TOKYO（仮面ライダーストア東京）」の開業1周年を記念して、7月1日より『仮面ライダー電王』のストアオリジナルビジュアル商品を販売することが決定した。
『仮面ライダー電王』ストアオリジナルビジュアル商品は、全13商品をラインナップ予定。「仮面ライダー電王 2ポケットメタリッククリアファイル」(650円)、「仮面ライダー電王 トレーディング缶バッジコレクション（全12種）」(440円)、「仮面ライダー電王 ブロックメモ入りアートフレームBOX」(1,200円)、「仮面ライダー電王 メガネケース＆クリーナークロスセット」(2,000円)、「仮面ライダー電王 デスクマット」(3,380円)、「仮面ライダー電王 手帳型スマホカバーケース」(4,400円)、「ツインアクリルスタンド仮面ライダー電王 ソードフォーム/モモタロスイマジン」(1,500円)、「ツインアクリルスタンド仮面ライダー電王 ロッドフォーム/ウラタロスイマジン」(1,500円)、「ツインアクリルスタンド仮面ライダー電王 アックスフォーム/キンタロスイマジン」(1,500円)、「ツインアクリルスタンド仮面ライダー電王 ガンフォーム/リュウタロスイマジン(1,500円)、「ツインアクリルスタンド仮面ライダー電王 ウイングフォーム/ジークイマジン」(1,500円)、「ツインアクリルスタンド仮面ライダーゼロノス アルタイルフォーム/デネブイマジン」(1,500円)、「仮面ライダー電王 ガチャベルト」(2,750円/※価格は全て税込表記)。
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