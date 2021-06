ビジネスにピンチは付きもの。では「窮状」とはどのような状況のことでしょうか? 困った状態を指すと漠然と知っている程度では、きちんと使いこなせません。

ところでタイトルの表現はどちらも間違い。本記事では窮状の正しい意味や、間違えやすい類語表現を解説します。英語や中国語の表現にも触れていますので、ぜひ参考にしてください。

まず「窮(きゅう)」とはどのような意味があるのでしょうか。窮には「身動きがとれなくなるほどにきわまる」という意味があります。

つまり「窮状」とは「困り苦しんでいるさま」のことです。主に貧困などが原因で、経済的または物質的に行き詰まって苦しんでいる状態を指します。

それではよく使われる表現を見ていきましょう。

今置かれた状況を説明して誰かに助けを求めることを、「窮状を訴える」と言います。

窮状にある相手に対し、手を差し伸べてそこから救い出すことを「窮状を救う」と言います。

窮状と似た言葉に「窮地」や「急場」などがあります。混同しないように確認しておきましょう。

窮状に似た意味の言葉を見ていきます。使い方も併せて押さえておきましょう。

「窮地(きゅうち)」とは、「追い詰められて逃げ場のない状態や苦しい立場」を指します。窮地の状態になってしまうことを「窮地に陥る」と言い、反対に窮地から抜け出すことは「窮地を脱する」と表現します。

「急場(きゅうば)」とは、「すぐに対処しなければならないような差し迫った状態」を指します。多くの場合は「急場をしのぐ」のように使われます。「しのぐ」には「乗り越えてすすむ」「なんとか切り抜ける」などの意味があり、「急場をしのぐ」とは一時的な対処で大変な状態を切り抜けるという意味です。

「惨状(さんじょう)」は、「見ていられないほどに、むごたらしく痛々しいありさま」を指します。窮状は貧困などを指すことが多いのに対して、惨状は事故や災害、戦争などによって引き起こされる状態を指します。

「困窮(こんきゅう)」は、「困り果てること」や「貧しさで生活に苦しむこと」を指します。

「苦境(くきょう)」は「苦しい境遇」や「苦しい立場」を指し、「苦境に立つ」などと表現されます。どちらかというと一時的な状態を指していうことが多く、反対に長期間苦しい状態が続くことは「逆境(ぎゃっきょう)」と言います。

「塗炭(とたん)」は、「泥にまみれて火に焼かれるほどの、壮絶な苦痛」や「きわめてつらい境遇」を指します。「塗炭の苦しみ」と表現されます。

「窮迫(きゅうはく)」は、「経済的に行き詰まり、困り果てること」を指します。

英語ではさまざまな表現に言い換えることができ、「distress」や「terrible situation」「difficulty」などと表現されます。「distress」は「in distress」と表現されます。

The company is in financial distress.(その会社は財政的な窮状にある)

I complained to my boss about our terrible situation.(上司に窮状を訴えた)