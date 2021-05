【プレゼント発送について】

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、プレゼント発送作業が遅れる場合がございます。ご迷惑をおかけして大変申し訳ありませんが、ご理解のほど、何卒よろしくお願い致します。

<応募〆: 2021/6/4>

【3名様】『ワンダーウーマン 1984』スマートフォンウォレット

今回は、陸海空を駆けめぐり、世界の崩壊を救うべくスピード・力・戦術すべてを備えたヒーロー界最強の戦士<ワンダーウーマンが最強の敵に戦いを挑む!映画『ワンダーウーマン 1984』のデジタル配信、デジタルレンタルとブルーレイ&DVD(4,980円) の好評リリースを記念してオリジナルスマートフォンウォレットをプレゼント! どこにも売っていない非売品の激レアグッズ! たくさんのご応募お待ちしています!

プレゼント内容

商品名 『ワンダ ー ウーマン 1984 』 スマート フォン ウォレット 人数 3名様 価格 非売品 内容 スマート フォン ウォレット サイズ 縦 8.5cm 横 5.5cm 厚さ約 3mm キャン・ペーン名 「2021マイナビニュース読者プレゼント5月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このプレゼントに応募する」ボタンからご応募ください。

※プレゼントに応募するにはTポイント利用手続きが完了している必要があります。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューより「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(~2021/6/4)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



②回答対象アンケートへの回答

締め切りまでに提携アンケートを含む、マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※読者プレゼントのみご回答された方は応募対象外となりますのでご注意下さい

応募締め切り

2021年6月4日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供:ワーナー ブラザース ジャパン合同会社)

WONDER WOMAN and all related characters and elements are trademarks of and (C) DC. Wonder Woman 1984 (C) 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.