「お邪魔します」という言葉の意味と別の言い方、使うタイミング、より丁寧な表現などの基礎知識について解説します。さらに、「お邪魔させていただきます」が正しい表現かどうかについてもまとめました。

「お邪魔します」「お邪魔させていただきます」を使った例文や、英語・中国語・韓国語での表現についても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

「お邪魔します」という言葉は、友達の家へ遊びに行ったり、取引先に出入りしたりする際に頻繁に利用する機会のある言葉です。まずは、「お邪魔します」の意味と使うタイミングなど、基礎知識について確認しましょう。

「お邪魔します」とは、他人の家に上がる場合などに使用する挨拶言葉の一種です。通常、他人の家に上がるときに「お邪魔します」、帰るときに「お邪魔しました」とセットで使用します。ビジネスシーンでも、相手のオフィスに訪問する際は「失礼します」とともによく使う言葉です。

「お邪魔」は、自分が相手に干渉することをへりくだっていう謙譲表現であり、「します」をつけることで丁寧な敬語表現となっています。

「お邪魔します」の類語表現は、以下が挙げられます。

いずれも、「お邪魔します」の類語です。ただし「御免ください」だけは、相手先に訪問したときの声かけとして使用するため、利用シーンが少々異なります。

使用するタイミングは、実際に相手の家に上がる、もしくはオフィス内に入るときです。いずれの場合も、相手に確認をして、許可をもらってから実際に入る際に使います。また、相手が休息中や仕事中など何かをしていて、それを割り込む場合にも「お邪魔します」は使用可能です。

「お邪魔します」のより丁寧な表現に、「お邪魔いたします」や「お邪魔させていただきます」があります。どちらも、「お邪魔します」をより丁寧にした言い回しで、プライベートでもビジネスシーンでも問題なく使用できる表現です。

ビジネス上取引先にお邪魔した場合は、一般的な礼儀としてメールでお礼を出します。お礼のメールは訪問してからできる限り早く、遅くなる場合でも翌日には送信するようにしてください。

「お邪魔します」の使い方がわかる例文を利用シーン別に紹介します。

相手の家へ招かれた際の例文です。

こちらはプライベートで相手の自宅を訪問したときのやり取りです。訪問時は名前を名乗り、相手から家に上がる許可を得てから「お邪魔します」といって家に上がる、という流れになります。

仕事中の相手に話しかける際の例文です。

仕事中に割り込みをかけ、自分が干渉することをへりくだって表現する際に使用します。割り込みの最後に「お邪魔致しました」を付けると、話の区切りがわかりやすくなるでしょう。

自分が相手を家に上げる側になる場合は、「お邪魔します」の返答としては以下がいいでしょう。

自分が作業をしていて割り込みがかかる場合は、定型の返事はありませんが、問われた内容を答えるケースが多いでしょう。

類語の「失礼します」や「上がらせていただきます」は、「お邪魔します」とすぐに置き換えられる表現です。

「失礼します」「失礼しました」はセットで使えますが、「上がらせていただきます」は帰宅時に対となる表現はありません。「お邪魔しました」「失礼しました」「どうもありがとうございました」など、いずれの表現も問題なく使えます。

「お邪魔します」と似た敬語表現として、取引先などに訪問のアポイントを取る際、「〇時にお邪魔させていただきます」と表現することがあります。この表現について、二重敬語になっているため間違っていると指摘されるケースがあります。しかし、その指摘は正しくありません。ここでは、「お邪魔させていただきます」が正しい理由を解説します。

「お邪魔させていただきます」は、「お邪魔」と「させていただく」に分解できます。「お邪魔」は、先ほども解説した通り「謙譲語」です。「させていただく」は「させてもらう」の謙譲語となるため、二重敬語でも誤りでもなく、正しい謙譲表現です。

「させてもらう」は、自分の行動を「相手の許しのもとに」行うことで、相手に敬意を示す謙譲語です。「お邪魔」を追加して「お邪魔させていただきます」とすると、相手に訪問の同意確認を求める正しい敬語表現となります。

ここで「お邪魔させていただきます」の使い方を確認できる例文を紹介します。

「お邪魔させていただきます」は、このように、訪問の約束を取り付けたとき、相手の最終的な承諾を得たい場合に利用します。

「お邪魔します」の外国語表現として、英語・中国語・韓国語で何と言うか紹介します。

英語で「お邪魔します」は、以下の表現が使えます。いずれも基本的なフレーズとして覚えておくといいでしょう。

「Excuse me for disturbing.」(お邪魔します。)

「I am sorry to intrude on your precious time.」(お忙しいところお邪魔しまして恐縮です。)