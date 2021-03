スマートフォンアプリ『禁断召喚!サモンマスター』のコミカライズ『禁断召喚!サモンマスター-クインテットプリンセス-』が電子書籍で配信されることが発表された。

●『禁断召喚!サモンマスター-クインテットプリンセス-』

いつの間にかスマホにダウンロードされていた謎のアプリ。スマホの持ち主・リュートは、突然、異世界へ飛ばされ、召喚体たちの戦いに巻き込まれて……。

本作は、40万ダウンロード突破のスマートフォンアプリ『禁断召喚!サモンマスター』のコミカライズ。『月刊ブシロード』にて2014年より連載しており、約8年の時を経て電子書籍化となる。価格は900円()税込)。

(C)椿春雨 (C)Interactive Brains Co, LTD. All Rights Reserved. (C)BUSHIROAD MEDIA