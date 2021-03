『月刊ブシロード2021年4月号』が発売された。表紙には『グルミク』新章突入&ミニアニメ始動の『D4DJ』よりHappy Around!が登場。

『月刊ブシロード2021年4月号』は、『カードファイト!!ヴァンガード オーバードレス』より3月25日、4月3日スタートデッキ5種発売を記念してPRカードが付属。さらに、上坂すみれの超特大両面ポスター、『少女☆歌劇 レヴュースタァライト コミックアンソロジー ナイン・ストーリーズ 』カバーデザインポスターが付属する。そして『輝け!! スターダム女子校』が新連載。

