『デ・ジ・キャラット』の人気キャラクター「でじこ」がマンガアプリ「マンガドア」の宣伝大使に就任したことが発表された。

12月30日より「デ・ジ・キャラット」×「マンガドア」のCM放映が決定。こげどんぼ*氏の新規描きおろしイラストと、でじこ役・真田アサミ録りおろしのナレーションによるCMとなっている。こちらのCMはYouTubeブシロード公式チャンネルにて同日公開予定。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C)BROCCOLI illustration:Koge-Donbo* (C) Lingua franca, Inc. All rights reserved