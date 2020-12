「生粋」という言葉は、「生粋の江戸っ子」など、人をあらわす表現として使われることが多いです。会話や書籍などで使われることがある言葉なので、大体の意味はわかっているつもりでも、正しいかどうかはよくわからない人は多いでしょう。

この記事では、「生粋」にはどのような意味があるかや、使い方例・類義語、英語表現などを紹介しています。あわせて「純粋」など似た意味をもつ言葉との意味の違いや使い分け方も紹介します。

「生粋」とは、「まったく混じり気がないこと」「混じり気がなく、すぐれていること」などをあらわす名詞。読み方は「きっすい」で、「き(生)+すい(粋)」が変化したことが、「きっすい」となった由来です。

何も加えられないことをあらわす「生」に、完璧に精米した米をあらわす「粋」が組み合わせられ、「混じり気なく純粋であるさま」を意味する言葉となりました。

「生粋」は主に人に対して使われる言葉で、「生粋」の後に助詞「の」をつけて、「生粋の~」という言い回しをするのが一般的です。

<使用例>

「生粋」は、似た意味で使われる類義語がいくつかあるので押さえておきましょう。ここでは、それぞれの類義語の意味や、「生粋」との違いを紹介していきます。

「純粋」はいくつかの意味がある言葉ですが、「生粋」と同様に「混じり気がないこと」という意味もあります。「生粋」との違いは対象が人に限られないことで、人以外の物品や動物などに対しても使われます。

<使用例>

「生まれながら」とは、「生まれつきの性質を通して」「生まれ持っている」などの意味をもつ言葉です。「生粋」がその人自体を指すことが多いのに対して、「生まれながらの」はその人自体だけでなく人の体の一部分などを指すこともあるのが大きな違いです。

<使用例>

「根っからの」とは、「はじめから」「もとから」など、「生まれたときからその性質が備わっているさま」をあらわす言葉です。「生粋」との違いは、その人自体だけでなく性格や性質をあらわす場合にも使われる点にあります。

<使用例>

「混じり気のない」とは不純なものを含まない様子をあらわす言葉で、「純粋」と同じような場合に使われます。「生粋」との違いは、人だけでなく気持ちや物品に対しても使われることがある点です。

<使用例>

「生粋」には類義語が多いのと同時に、反対の意味をもつ対義語もいくつかあるので押さえておきましょう。ここでは「生粋」の代表的な対義語を紹介します。

「疑似」とは、本物によく似ていて紛らわしいことや、そのものを指す言葉です。混じり気のない本物を指す「生粋」に対して「疑似」は本物そっくりであることから、対義語といえます。

<使用例>

「不純」とは、純粋でないことや純真でないこと、混じり気があることをあらわす表現です。「混じり気ないこと」をあらわす「生粋」の反対の意味がある点で、対義語となります。

<使用例>

「亜流」とは、第一流の人に追随するだけの独創性がない人や、まねるだけで新味のないことをあらわす言葉です。「生粋」の持つ意味である「生まれ持った」「根っからの」という意味は対照的な、既存のものの真似ごとであり劣っている様子をあらわしており、「生粋」の反対語として用いられています。

<使用例>

「生粋」を英語で表現したい場合、使う意味にあわせていくつかの言い回しがあるので区別して使いましょう。ここでは、代表的な「生粋」の英語表現を紹介していきます。

「trueborn」とは、「生まれの正しい」「生粋の」をあらわす形容詞です。「true-born」と表現されることも多いです。生まれがどうであるかを強調したい場合に用いるのに適した表現です。

<使用例>

・a trueborn Londoner (生粋のロンドンっ子) ・She is a true-born Edokko. (彼女は生粋の江戸っ子だ) ・spirit of true-born Japanese (生粋の日本人魂)

「pure」とは、「混じり気なく純粋な」「生粋の」などの意味がある形容詞です。

<使用例>

「genuine」とは、「正真正銘の」「本物の」「純粋な」などを意味する形容詞です。物品や血統、考えなど幅広い対象に対して使われる言い回しなので、使用の幅が広いです。

<使用例>

「native」とは、「その国に生まれた」「母国語通話者」という意味で使われることが多い形容詞ですが、「生まれつきの」という意味で用いられることもあります。出身地や言語に関する内容の場合に、「native」が用いられることが多いです。

<使用例>

・a native New Yorker (生粋のニューヨーカー)

・Her English is like that of a native. (彼の英語はまるで英語圏で生まれた人のようだ)