『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の主題歌「炎」が大ヒットを記録しているLiSAのニューシングル「dawn」が、2021年1月13日(水)にリリースされることが決定した。

来年1月にスタートするTVアニメ『バック・アロウ』のオープニングテーマ「dawn」を収録した2021年初となるシングル。初回仕様には、アニメ描き下ろしイラストを使用した三方背スリーブケース付きでの発売となる。

さらに、法人先着購入者特典も決定。対象店舗にて購入すると先着で<オリジナルポストカード>がプレゼントされる。各詳細は公式サイトにて。

●初のオンラインライブ「ONLiNE LEO-NiNE」開催

2020年12月12日(土)には、LiSA初のオンラインライブ「ONLiNE LEO-NiNE」が開催。そのセットリストが公開された。

各ストリーミングサービスにて、ライブセットリストを再現したプレイリストも展開中となっているので、あわせてチェックしておきたい。

■「ONLiNE LEO-NiNE」セットリスト

M-01. マコトシヤカ

M-02. Catch the MomentM-9 赤い罠(who loves it?)

M-03. 晴レ舞台

M-04. エレクトリリカル

M-05. 愛錠

M-06. わがままケットシー

M-07. unlasting

M-08. cancellation

M-10. 炎

M-11. 紅蓮華

M-12. play the world! feat.PABLO

M-13. Rising Hope

M-14. ADAMAS

M-15. ハウル

(photo by hajime)