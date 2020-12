2020年12月23日の発売が予定されている声優・伊藤美来の3rdアルバム『Rhythmic Flavor』の収録内容が全曲公開された。

今回も非常に多くの著名なアーティストや作詞家・作曲家が参加。4thシングル「恋はMovie」を手掛けた多保孝一が作曲、IMPERIAL RECORDS所属のSSW竹内アンナが作詞した「BEAM YOU」、日本コロムビアが主催する新人発掘型オーディション“半熟オーディション2018”でグランプリを獲得したゆいにしおが作詞・作曲を手掛けた「hello new pink」、伊藤美来が自ら作詞を手掛けた「いつかきっと」「Good Song」の2曲、そしてCharaが作詞・作曲を手掛けた「vivace」が収録される。

■伊藤美来『Rhythmic Flavor』収録内容

01. BEAM YOU

作詞:竹内アンナ、作曲:多保孝一/UTA、編曲:UTA

02. hello new pink

作詞・作曲:ゆいにしお、編曲:水口浩次

03. ガーベラ

作詞:金子麻友美、作曲・編曲:松坂康司(SUPA LOVE)

04. Plunderer

作詞:許 瑛子、作曲:大畑拓也、編曲:岸田勇気

05. Born Fighter

作詞:ミズノゲンキ、作曲・編曲:睦月周平

06. 孤高の光 Lonely dark

作詞:許 瑛子、作曲:間瀬公司、編曲:中畑丈治

07. いつかきっと

作詞:伊藤美来、作曲:高田みち子、編曲:水口浩次

08. Sweet Bitter Sweet Days

作詞:大森祥子、作曲・編曲:川田瑠夏

09. one’s heart

作詞:ミズノゲンキ、作曲・編曲:設楽哲也

10. Good Song

作詞:伊藤美来、作曲・編曲:佐藤純一

11. vivace

作詞・作曲:Chara、編曲:Kai Takahashi

さらに、アルバムリード曲となる新曲「BEAM YOU」のミュージックビデオのショートバージョンが公開された。

●伊藤美来 / BEAM YOU(short ver.)

そして、アルバム発売直後の12月25日(金)の夜8時30分より、ニコ生特番の配信も決定しているので、あわせてチェックしておきたい。各詳細は公式サイトにて。