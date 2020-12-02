2020年12月23日の発売が予定されている声優・伊藤美来の3rdアルバム『Rhythmic Flavor』の収録内容が全曲公開された。

今回も非常に多くの著名なアーティストや作詞家・作曲家が参加。4thシングル「恋はMovie」を手掛けた多保孝一が作曲、IMPERIAL RECORDS所属のSSW竹内アンナが作詞した「BEAM YOU」、日本コロムビアが主催する新人発掘型オーディション“半熟オーディション2018”でグランプリを獲得したゆいにしおが作詞・作曲を手掛けた「hello new pink」、伊藤美来が自ら作詞を手掛けた「いつかきっと」「Good Song」の2曲、そしてCharaが作詞・作曲を手掛けた「vivace」が収録される。

■伊藤美来『Rhythmic Flavor』収録内容

01. BEAM YOU

作詞：竹内アンナ、作曲：多保孝一/UTA、編曲：UTA

02. hello new pink

作詞・作曲：ゆいにしお、編曲：水口浩次

03. ガーベラ

作詞：金子麻友美、作曲・編曲：松坂康司（SUPA LOVE）

04. Plunderer

作詞：許 瑛子、作曲：大畑拓也、編曲：岸田勇気

05. Born Fighter

作詞：ミズノゲンキ、作曲・編曲：睦月周平

06. 孤高の光 Lonely dark

作詞：許 瑛子、作曲：間瀬公司、編曲：中畑丈治

07. いつかきっと

作詞：伊藤美来、作曲：高田みち子、編曲：水口浩次

08. Sweet Bitter Sweet Days

作詞：大森祥子、作曲・編曲：川田瑠夏

09. one’s heart

作詞：ミズノゲンキ、作曲・編曲：設楽哲也

10. Good Song

作詞：伊藤美来、作曲・編曲：佐藤純一

11. vivace

作詞・作曲：Chara、編曲：Kai Takahashi

さらに、アルバムリード曲となる新曲「BEAM YOU」のミュージックビデオのショートバージョンが公開された。

●伊藤美来 / BEAM YOU（short ver.）

そして、アルバム発売直後の12月25日(金)の夜8時30分より、ニコ生特番の配信も決定しているので、あわせてチェックしておきたい。各詳細は公式サイトにて。